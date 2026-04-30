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La Rai invia lettera di richiamo a Ranucci dopo l'ospitata a 'Cartabianca'

La misura è stata presa, a quanto apprende l'Adnkronos, dopo le dichiarazioni del giornalista sul Guardasigilli relative alla vicenda della grazia a Nicole Minetti

La Rai invia lettera di richiamo a Ranucci dopo l'ospitata a 'Cartabianca'
30 aprile 2026 | 13.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A quanto apprende l'Adnkronos, la Rai ha inviato una lettera di richiamo al giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione 'Report' su Raitre, a seguito della sua presenza nel programma di Rete4 'E' sempre Cartabianca' di Bianca Berlinguer, dove il giornalista, invitato per presentare il suo libro, ha fatto alcune dichiarazioni legate al ministro della Giustizia Carlo Nordio, sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti.

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Durante la puntata di 'E' sempre Cartabianca', andata in onda martedì 28 aprile, in prima serata su Rete4, Sigfrido Ranucci ha affermato in diretta: "Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Carlo Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay", riferendosi a una delle proprietà in Sudamerica di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti.

Affermazione smentita nel corso della stessa trasmissione dallo stesso Guardasigilli che chiamando in studio ha ribattuto: "Non esiste al mondo. Ma figurarsi se sono andato lì. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina e in Uruguay uno o due anni fa. C'è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico".

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