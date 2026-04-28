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Caso Minetti, Nordio: "Io nel ranch di Cipriani in Uruguay? Inventato di sana pianta, c'è limite a tutto"

Ranucci a 'E' sempre Cartabianca': "Ministro ospite di Cipriani, stiamo verificando la notizia". Il Guardasigilli: "Lo escludo nel modo pù assoluto, valuto vie legali"

Caso Minetti, Nordio:
28 aprile 2026 | 23.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay". Lo ha detto Sigfrido Ranucci a E' sempre cartabianca su Rete4, spiegando che "è una notizia che stiamo verificando", che si riferisce "ai primi di marzo" e che "viene da una persona che era all'interno del ranch". Parole che non passano inosservate, tanto che dopo pochi minuti il Guardasigilli chiama in trasmissione per smentire seccamente la versione del conduttore di Report. "Escludo nella maniera più assoluta di essere mai stato, non so, al ranch a casa... non so da dove escano queste cose inventate di sana pianta", dice il ministro della Giustizia che al principio del collegamento telefonico sembra ancora quasi incredulo: "Stavo ascoltando un concerto, mi è stato riferito che avete detto che io sarei stato in Uruguay ospite di Cipriani e Minetti per perorare la causa della grazia, ma è vero?", domanda Nordio.

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Poi la replica, punto per punto: "Ai primi di marzo di quale anno? Ai primi di marzo di quest'anno ero qui, impegnato in campagna per il referendum... Sono stato in Uruguay e Argentina l'anno scorso o due anni fa" per una missione ufficiale. "Non sono mai stato nel ranch di Cipriani in Uruguay, sono cose inventate di sana pianta. E' un'ipotesi offensiva, c'è un limite a tutto, valuto le vie legali", incalza Nordio.

"Posso capire tutto in politica, siamo abituati a una situazione infernale, ma -prosegue Nordio- c'è un limite a tutto: non esiste al mondo che possa essere fondata una rivelazione sul nulla, sulla base di non so quale testimone... figurarsi se io vado in un ranch, i miei spostamenti sono tutti ultradocumentati quando sono in veste ufficiale. C'è un limite a tutto, ma no a questo degrado morale e anche mediatico: il fatto stesso che una persona in televisione dica che sta verificando...". "Io amico di Arrigo Cipriani? Ma neanche per idea, in 40 anni di lavoro a Venezia sarò andato nel suo ristorante una quindicina di volte, suo figlio non l'ho mai visto in vita mia, forse una volta 15 anni fa, mai visto la signora Minetti", mette in chiaro il Guardasigilli.

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Caso Minetti ranch di Cipriani referendum
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