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Elba, incidente frontale tra scooter e auto: morti due 23enni in vacanza

I due giovani erano appena arrivati sull’isola e avevano noleggiato un motociclo

Elisoccorso - FOTOGRAMMA
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13 giugno 2026 | 10.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due giovani di 23 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 12 giugno, lungo via dell’Acquedotto, nei pressi della pista dell’aeroporto di Portoferraio, sull'isola d'Elba. Le vittime sono Nicolò Guazzelli, originario di Massa e residente a Pietrasanta (Lucca), e Gabriele Seragini, nato e residente tra Pietrasanta e Seravezza (Lucca).

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Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, i due, della Versilia, viaggiavano a bordo di uno scooter a noleggio in direzione Campo nell’Elba, dopo essere sbarcati da poco dal traghetto e aver iniziato una vacanza sull’isola. In prossimità di una curva, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. Le cause dell’uscita di strada sono ancora in fase di accertamento. Dopo la perdita di controllo, lo scooter avrebbe invaso la corsia opposta, dove sopraggiungeva un’autovettura con a bordo una famiglia di turisti. L’impatto è stato violento.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati mezzi della Misericordia, della Pubblica Assistenza e della Croce Rossa, oltre all’elisoccorso regionale. Le condizioni dei due giovani sono apparse fin da subito gravissime. Uno dei due è deceduto sul posto, mentre l’altro è stato trasportato in condizioni critiche verso l’area dell’aeroporto, dove è morto poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le salme sono state trasferite all’obitorio di Portoferraio. Le famiglie dei due ragazzi sono state informate. Il sindaco di Campo nell’Elba si è recato sul luogo dell’incidente.

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