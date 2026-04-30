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Meloni presiede riunione su Flotilla, la condanna del governo: "Israele liberi subito gli italiani"

La richiesta Palazzo Chigi dopo il sequestro delle imbarcazioni in acque internazionali: "Sia rispettato il diritto internazionale e garantita l’incolumità fisica delle persone a bordo"

Le immagini dell'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di Israele - Fotogramma /Ipa
Le immagini dell'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di Israele - Fotogramma /Ipa
30 aprile 2026 | 13.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo il sequestro da parte di Israele delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Cipro, arriva la condanna del governo italiano insieme alla richiesta per "l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati". Sul caso, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto questa mattina una riunione alla quale hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Difesa, Guido Crosetto e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sugli sviluppi relativi alla Global Sumud Flotilla, rende noto Palazzo Chigi.

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In questo quadro, il governo italiano "condanna il sequestro delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, avvenuto ieri sera in acque internazionali al largo delle coste greche" e chiede al governo d’Israele "l’immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull’incolumità fisica delle persone a bordo", si legge nel comunicato. Il governo ribadisce "il suo impegno per continuare a fornire aiuti umanitari a Gaza nel quadro della nostra cooperazione e nel rispetto del diritto internazionale", conclude Palazzo Chigi.

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Flotilla Global Sumud Flotilla Israele Italia Governo italiano
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