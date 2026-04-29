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Flotilla per Gaza: "Intercettati da motoscafi israeliani". Farnesina chiede informazioni a Tel Aviv

Il messaggio sui social della Global Sumud Flotilla. Il ministero degli Esteri: "In atto le azioni necessarie a tutelare i cittadini italiani imbarcati"

Nave della Flotilla per Gaza a Creta - Afp
Nave della Flotilla per Gaza a Creta - Afp
29 aprile 2026 | 23.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza sono state intercettate al largo di Creta da motoscafi militari israeliani. A denunciarlo sui social è la stessa Flotilla. "Le nostre imbarcazioni - si legge in un messaggio postato su X - sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autoidentificati come 'israel', puntando laser e armi d'assalto semiautomatiche, ordinando ai partecipanti di spostarsi sul davanti delle barche e di mettersi in ginocchio con le mani a terra. Le comunicazioni radio delle barche stanno venendo disturbate e un SOS è stato lanciato", il messaggio diffuso sul social.

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Intanto anche il ministero degli Esteri ha ricevuto informazioni su un avvicinamento di unità militari di Israele alle barche della Flottilla salpate nei giorni scorsi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, si legge in una nota della Farnesina, ha chiesto immediatamente all’Unità di Crisi, all’ambasciata d’Italia a Tel Aviv e all’ambasciata d’Italia ad Atene di assumere informazioni con le autorità israeliane e greche per definire i contorni dell’operazione in corso e permettere al governo italiano di mettere in atto le azioni necessarie a tutelare i cittadini italiani imbarcati.

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