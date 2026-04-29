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Caso Garlasco, Sempio unico indagato per omicidio: fissato nuovo interrogatorio

Sempio convocato in procura per un nuovo interrogatorio. La Procura di Pavia ha chiesto alla Procura generale di Milano di valutare l'ipotesi della revisione per Stasi

Andrea Sempio
Andrea Sempio
29 aprile 2026 | 19.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nessun ignoto. Per la Procura di Pavia l'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi è Andrea Sempio. È lui, per chi indaga, l'unica persona presente nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. È quanto emerge nella nuova richiesta di interrogatorio, fissato per il prossimo 6 maggio, che la Procura di Pavia ha notificato al 38enne. Su Alberto Stasi, l'ex fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere come unico autore del delitto, la Procura di Pavia ha chiesto pochi giorni fa alla Procura generale di Milano di valutare l'ipotesi della revisione. Valutazione che richiederà tempo.

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Il nuovo interrogatorio

La Procura di Pavia ha fatto notificare, nel primo pomeriggio di oggi, ai carabinieri un avviso di interrogatorio per Andrea Sempio. "Stiamo valutando i passi più opportuni per la nostra strategia difensiva tenendo conto che per la seconda volta, dall'inizio dell'inchiesta, viene convocato Sempio, ma senza che gli atti delle indagini siano stati depositati", afferma in merito l'avvocata Angela Taccia, che insieme al collega Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio.

Già il 20 maggio del 2025 Sempio fu convocato dai pm titolari della nuova indagine sul delitto di Garlasco, ma per un cavillo procedurale nell'invito a comparire i suoi difensori preferirono non presentarsi. In quanto indagato, può anche in questo caso decidere di non rispondere alle domande rimandando eventualmente l'interrogatorio a dopo la chiusura delle indagini.

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