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Formula 1, oggi il Gp di Barcellona - Diretta

Il Mondiale torna in pista in Spagna

George Russell - Afp
George Russell - Afp
14 giugno 2026 | 13.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 14 giugno, il Mondiale torna protagonista con il Gran Premio di Barcellona - in diretta tv e streaming - che vedrà George Russell scattare in pole position. Si riparte dal trionfo della Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica Piloti, a Montecarlo, con la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda a Monaco, prima inseguitrice, mentre Charles Leclerc punta al riscatto dopo l'incidente nell'ultimo Gp.

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Il Mondiale tornerà domenica 28 giugno con il Gran Premio d'Austria.

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