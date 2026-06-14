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Erri De Luca: "Polemiche su Eskhol Nevo? Non si boicottano gli scrittori, si boicottano i governi"

14 giugno 2026 | 18.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non si boicottano gli scrittori, si boicottano i governi". Così lo scrittore Erri De Luca, che, arrivando all'incontro di inaugurazione della 19ma edizione del Festival Internazionale 'Ebraica', dove dialogherà con Maurizio Molinari, commenta le roventi polemiche sulla partecipazione dello scrittore israeliano Eskhol Nevo al festival di Polignano 'Libro Possibile'. "Voi mi state interrogando, ma io sono un privilegiato - aggiunge poi Erri De Luca prima di raggiungere il palco - Se maltrattano me va tutto bene".

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Erri De Luca Eskhol Nevo Festival Internazionale Ebraica Israele
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