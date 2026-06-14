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Taormina Film Festival, l'edizione 72 si chiude con Michele Placido e Franco Nero: videoselfie dall'inviata

14 giugno 2026 | 08.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'edizione numero 72 del Taormina Film Festival si chiude questa sera con la cerimonia di premiazione al Teatro Antico: ultimo atto di una giornata fittissima di incontri e grandi ospiti sotto la direzione di Tiziana Rocca. A partire dagli attori e registi Michele Placido e Franco Nero, che incontrano il pubblico per ripercorrere il loro memorabile percorso artistico da 'La piovra' a 'Django' e ricevere il premio alla Carriera. Sono sbarcati a Taormina per il gran finale anche Scott Eastwood, figlio del leggendario Clint, che riceve il Taormina Film Festival International Award. Stesso riconoscimento per l'attrice Connie Nielsen, che ha interpretato Lucilla ne due film de 'Il gladiatore'. E ancora: spazio anche alla musica con Tony Renis e Vittorio Grigolo premiati, rispettivamente, con il premio alla Carriera e il Taormina Film Festival Best Music Award. Ma anche alla comicità con Roberto Lipari, Claudio Lauretta, Gigi e Ross, che ricevono il Taormina Film Festival Creativity Award. La lista degli ospiti è lunga: attesi inoltre l'attore Miles Teller, nel cast di 'Top Gun: Maverick' e del recente 'Paper Tiger'; l'attrice Carol Alt e l'attore e comico Paolo Rossi. (dall'inviata Lucrezia Leombruni)

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