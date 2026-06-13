Russell Crowe cita Ultimo nel discorso per il premio alla Carriera al Taormina Film Festival - Video

Russell Crowe si è preso la scena al Taormina Film Festival. L'attore - per tutti Massimo Decimo Meridio de 'Il gladiatore' - alla fine dell'incontro con il pubblico ha citato il brano 'Il bambino che contava le stelle' di Ultimo, anticipando ai presenti il discorso che questa sera terrà in italiano al Teatro Antico, dove riceverà il premio alla Carriera. "Vi incoraggio a seguire i vostri sogni: immaginate dove volete arrivare, perché è il primo passo per raggiungere la vostra meta. Come dice la bellissima canzone di Ultimo, ero "il bambino che contava le stelle". Da uomo maturo continuo a contare le stelle e a seguire i miei sogni", ha detto l'attore in italiano. E chissà se, dopo questo omaggio, a Crowe arriverà un invito dal giovane cantautore romano, che il 4 luglio sarà protagonista di un concerto-evento a Tor Vergata, dove sono attese 250mila persone. (di Lucrezia Leombruni)