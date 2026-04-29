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Hormuz, Trump pronto a prorogare blocco. Iran: "Per noi guerra non è finita con cessate il fuoco" - Diretta

Secondo il WSJ il presidente Usa ha optato per continuare a comprimere l'economia e le esportazioni di petrolio iraniane bloccando le rotte marittime da e verso i suoi porti. Akraminia: "Forze militari stanno rifornendo scorte e aggiornando liste di obiettivi"

Alcuni uomini iraniani stanno pescando sulla spiaggia di Suru a Bandar Abbas, lungo lo Stretto di Hormuz - (Afp)
Alcuni uomini iraniani stanno pescando sulla spiaggia di Suru a Bandar Abbas, lungo lo Stretto di Hormuz - (Afp)
29 aprile 2026 | 08.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Noi non consideriamo la guerra finita” nonostante il cessate il fuoco con gli Stati Uniti, a causa di una mancanza di fiducia. Così in un video, ripreso da Al Jazeera, il portavoce dell'esercito iraniano Mohammad Akraminia, il quale ha aggiunto che le sue forze militari stanno rifornendo le scorte e aggiornando le liste di obiettivi. Queste le ultime notizie di oggi, mercoledì 29 aprile, sulla guerra in Iran.

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Secondo il Wall Street Journal il presidente americano Donald Trump ha incaricato i suoi collaboratori di prepararsi a un blocco prolungato dei porti iraniani, hanno rivelato funzionari statunitensi. Nel corso di recenti incontri, tra questi un colloquio lunedì nella Situation Room, Trump ha optato per continuare a comprimere l'economia e le esportazioni di petrolio iraniane bloccando le rotte marittime da e verso i suoi porti, valutando le altre opzioni – riprendere i bombardamenti o ritirarsi dal conflitto – più rischiose del mantenimento del blocco.

Trump ha bocciato la proposta di teheran per porre fine al conflitto perché ha giudicata insufficiente. La Repubblica islamica ha chiesto la riapertura immediata dello Stretto di Hormuz, sigillato dal blocco navale americano da settimane, per porre fine al conflitto. Con l'accordo raggiunto, secondo l'Iran, si potrebbe discutere del programma nucleare e dei 440 chili di uranio arricchito al 60%.

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