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Garlasco, corsa contro il tempo per la difesa di Sempio: pool al lavoro su consulenze

Due settimane intense quelle che gli avvocati dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi stanno affrontando dopo la discovery degli atti dell'inchiesta di oltre un anno

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco - Fotogramma /Ipa
Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco - Fotogramma /Ipa
12 maggio 2026 | 12.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sono due settimane intense quelle che la difesa di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, sta affrontando dopo la discovery degli atti dell'inchiesta di oltre un anno. Il pool è a lavoro su "una consulenza medico-legale" per determinare le cause e l'orario della morte, "una antropometrica" relativa alla misura dell'impronta delle scarpa lasciata dall'assassino la mattina del 13 agosto 2007, quindi sul "ripulire i poco comprendibili e difficilmente ascoltabili audio delle intercettazioni, o di alcune delle intercettazioni" spiega l'avvocato Liborio Catalietti che rappresenta, con la collega Angela Taccia, l'indagato.

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E ancora: i consulenti della difesa Sempio sono impegnati in "una replica della Bpa" ossia sulla dinamica del delitto nella villetta di Garlasco, "un supplemento di indagine dattiloscopica sull'impronta 33 e sui rapporti con la 45", la traccia presente poco più sotto della palmare presente sul muro di destra del vano delle scale che portano in cantina, dove fu trovato il corpo della ventiseienne.

Inoltre, proseguiranno fino a stasera "i colloqui con la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa volti a tratteggiare la personalità del nostro cliente - conclude Cataliotti -. Sarà utile per contrapporla o accompagnarla a quella del Racis". Da codice di procedura penale, dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, la difesa ha 20 giorni di tempo per visionare gli atti, presentare memorie, produrre documenti o chiedere l'interrogatorio dell'indagato.

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Caso Garlasco delitto Chiara Poggi garlasco garlasco sempio garlasco news andrea sempio
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