L’avvocato Simone Pillon, attuale legale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, interviene oggi, mercoledì 13 maggio, sul caso della famiglia di Palmoli per fare chiarezza sul cambio di difesa. "Gli atti sono complessi e meritano adeguato approfondimento", dichiara Pillon in una nota. L'avvocato smentisce le ricostruzioni, uscite sulla stampa, secondo cui i coniugi avrebbero avuto divergenze con i precedenti legali. "Contrariamente a quanto emerso, i coniugi Trevallion si sono visti restituire il mandato dopo aver chiesto ai legali un allargamento del collegio difensivo", spiega.

La rinuncia del mandato

Nei giorni scorsi gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.Pillon respinge anche l'idea che la coppia sia ingestibile: "Catherine e Nathan sono persone perbene e di gran cuore, preoccupati per i loro figli esattamente come lo sarebbe ciascuno di noi".