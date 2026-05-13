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Famiglia del bosco, l'avvocato Pillon difende Catherine e Nathan: "Sono persone perbene"

Il legale smentisce le ricostruzioni secondo cui i coniugi avrebbero avuto divergenze con i precedenti legali

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion
Catherine Birmingham e Nathan Trevallion
13 maggio 2026 | 18.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’avvocato Simone Pillon, attuale legale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, interviene oggi, mercoledì 13 maggio, sul caso della famiglia di Palmoli per fare chiarezza sul cambio di difesa. "Gli atti sono complessi e meritano adeguato approfondimento", dichiara Pillon in una nota. L'avvocato smentisce le ricostruzioni, uscite sulla stampa, secondo cui i coniugi avrebbero avuto divergenze con i precedenti legali. "Contrariamente a quanto emerso, i coniugi Trevallion si sono visti restituire il mandato dopo aver chiesto ai legali un allargamento del collegio difensivo", spiega.

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La rinuncia del mandato

Nei giorni scorsi gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.Pillon respinge anche l'idea che la coppia sia ingestibile: "Catherine e Nathan sono persone perbene e di gran cuore, preoccupati per i loro figli esattamente come lo sarebbe ciascuno di noi".

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