Food & Beverage: Finzi (AstraRicerche), 'per il 94% degli italiani una tavola con amici e birra è il luogo in cui sentirsi sé stessi'

"Abbiamo recentemente condotto un'indagine per Birra Moretti, cercando di capire come sta cambiando il rapporto tra gli italiani e l'esperienza del pasto: è emerso come stia crescendo la ricerca di una tavola più semplice, autentica e libera da formalismi. All'interno di questo scenario, la birra ricopre un ruolo fondamentale. Quando chiediamo se di fronte a una tavola con gli amici e una buona birra ci si senta liberi di essere sé stessi, il 94% degli italiani ci dice di sì. La birra ricopre un ruolo eccezionale, rappresenta l'essenza dei momenti semplici e autentici". Sono le parole di Cosimo Finzi, Direttore di AstraRicerche, in occasione dell'evento "Milano mangia come piace a noi", nel corso del quale è stata presentata un'indagine inedita realizzata da AstraRicerche per Birra Moretti che ha esplorato un ritrovato bisogno degli italiani di vivere il mangiare in modo più autentico nella costruzione delle relazioni e dei ricordi.