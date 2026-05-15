Food & Beverage: Filippi (Heineken Italia), 'le persone cercano momenti più genuini, semplici e informali'

"Oggi, gli italiani sono sempre più esposti a nuovi stimoli, a possibilità di scegliere nuovi ingredienti, nuove occasioni, di potersi informare sempre di più: questa è una ricchezza che può valorizzare ancora di più la cucina e la tavola italiana. Tuttavia, i dati dell'indagine di AstraRicerche mettono in evidenza come le persone cerchino sempre più momenti genuini, semplici e informali, e rifiutano un'eccessiva sofisticazione che rischia di compromettere l'esperienza a tavola. È da questa consapevolezza che nasce 'Mangiare come piace a noi', la nuova piattaforma di comunicazione di Birra Moretti: un progetto che celebra il piacere autentico della tavola italiana, dove cibo e birra di qualità si incontrano in modo naturale, senza formalismi". Così Michela Filippi, Marketing Director Heineken Italia, intervenendo all'evento "Milano mangia come piace a noi", durante il quale è stata presentata un'indagine inedita realizzata da AstraRicerche per Birra Moretti con cui si è esplorato il valore della convivialità e il ruolo del cibo e della birra nella costruzione delle relazioni e dei ricordi.