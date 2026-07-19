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Caso Roggero, Conte: "Ddl Lega una follia, diritto alla vendetta invece di legittima difesa" - Video

19 luglio 2026 | 15.07
Redazione Adnkronos
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"Il ddl della Lega sulla legittima difesa cancellerebbe la legittima difesa, se passasse questa norma esisterebbe il diritto di realizzare una vendetta". Lo ha dichiarato Giuseppe Conte a Palermo, davanti al luogo della strage di via D'Amelio dove è venuto a rendere omaggio alle vittime. "Salterebbe la proporzionalità rispetto alla difesa - ha proseguito il leader del M5s - e significherebbe cancellare un istituto giuridico che pone lo Stato al centro con il monopolio della forza e della giustizia. Si attribuirebbe a ciascun cittadino il diritto di eseguire vendette nella pubblica piazza: il far west totale, una follia".

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