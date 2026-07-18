"Dobbiamo sapere che i tempi per un'istruttoria presidenziale non sono brevi", ha detto il legale di Mario Roggero, Stefano Marcolini, dopo aver visitato il gioielliere nel carcere di Bollate, dichiarandosi però fiducioso per la domanda di grazia presentata. Quanto all'appello che ieri Roggero, prima di costituirsi, ha rivolto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiedendogli di "mettersi una mano sulla coscienza", il legale ha precisato: "Si è rivolto in modo forse un pochino diretto, però tutte le dichiarazioni vanno contestualizzate".