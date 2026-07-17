"Il sole preso in maniera intermittente, quindi le scottature o le lampade che sono intense scottature concentrate, sono la causa principale del melanoma che colpisce la giovane età e l'età media. Bambini e adolescenti non si devono scottare. L'altro tipo di melanoma, meno aggressivo, è quello da esposizione cronica al sole", come sportivi o lavoratori all'aperto. Lo dice Giovanni Pellacani, presidente della Sidemast, Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, in vista delle vacanze al mare o in montagna, ma anche del solleone in città.