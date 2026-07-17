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Mps, allo studio matrimonio con Banco Bpm: il progetto potrebbe favorire un'operazione Generali-Axa

Al progetto starebbero lavorando Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Mps, e Vittorio Grilli, presidente di Mediobanca. Da alcune settimane sarebbe in corso il dialogo tra i vertici di Banco Bpm e quelli della Banque Verte

Mps, allo studio matrimonio con Banco Bpm: il progetto potrebbe favorire un'operazione Generali-Axa
17 luglio 2026 | 19.45
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

Un piano di fusione a cascata. Potrebbe essere questo - secondo quanto apprende Adnkronos da fonti finanziarie qualificate - il progetto a cui starebbero lavorando Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Mps, e Vittorio Grilli, presidente di Mediobanca, in risposta all’opas lanciata da Intesa Sanpaolo. La fusione – sempre secondo quanto si apprende – coinvolgerebbe Mps, Banco Bpm e indirettamente Credit Agricole Italia. L’operazione allo studio avrebbe come ulteriore sviluppo l'apertura di un dossier di fusione tra Generali e Axa. Da alcune settimane sarebbe in corso il dialogo tra i vertici di Banco Bpm e quelli della Banque Verte. Il progetto, viste le posizioni già espresse pubblicamente sulla nascita di un terzo polo bancario, potrebbe trovare il sostegno dell'area leghista nella maggioranza, che ha sempre visto con favore la fusione tra Piazza Meda e Siena. (Di Andrea Persili)

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Mps Banco Bpm Generali Axa
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