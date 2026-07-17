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Continua a crescere il mercato mondiale del pet food: i dati e i trend raccolti dallo Schesir Respect My Nature Index

17 luglio 2026 | 13.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Continua a crescere il mercato mondiale del pet food. Secondo i dati e i trend raccolti dallo Schesir Respect My Nature Index, il settore passerà da 135 miliardi di dollari nel 2026 a quasi 200 miliardi entro il 2034, con un incremento del 48%. Anche in Italia il comparto è in forte espansione: nel 2025 ha superato i 4 miliardi di euro di fatturato, trainato soprattutto dai prodotti per gatti e da una domanda sempre più orientata verso la qualità.

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petfood petfood italia economia
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