Continua a crescere il mercato mondiale del pet food. Secondo i dati e i trend raccolti dallo Schesir Respect My Nature Index, il settore passerà da 135 miliardi di dollari nel 2026 a quasi 200 miliardi entro il 2034, con un incremento del 48%. Anche in Italia il comparto è in forte espansione: nel 2025 ha superato i 4 miliardi di euro di fatturato, trainato soprattutto dai prodotti per gatti e da una domanda sempre più orientata verso la qualità.