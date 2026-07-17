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Roggero a Bollate: "Mattarella ha graziato Minetti, si metta una mano sulla coscienza" - Video

17 luglio 2026 | 17.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, io penso che dovrebbe mettersi la mano sulla coscienza. Io me l'aspetterei una grazia. Mi sento pentito? Certamente, con il senno di poi. Però bisogna trovarcisi". Lo dice il gioielliere Mario Roggero fuori dal carcere milanese di Bollate dove l'uomo si è presentato dopo essere stato condannato ieri a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo una rapina nell'aprile del 2021.

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Roggero grazia mattarella Mario roggero bollate Roggero condanna Roggero grazia nordio
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