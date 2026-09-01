Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky Tg24 nasce il Comitato per il Congresso federale, con l’obiettivo di costringere il commissario Igor Iezzi a convocare il Congresso della Lega Nord per l’Indipendenza della Padania che non viene celebrato da nove anni.

Non si tratta, dicono gli organizzatori a Sky TG24, di una semplice operazione nostalgia o di una questione meramente ideologica. L’obiettivo è avere un partito politico, già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Il partito fondato da Bossi infatti non è mai morto, è stato solo congelato in attesa che restituisse i 49 milioni di euro. I nomi che potrebbero dare vita alla seconda stagione di questo partito sono quelli più pesanti della Lega: a partire da Romeo e Fontana, ma anche Fedriga, Zaia e Molinari. Senza dimenticare che dovrebbe scegliere in quale partito collocarsi anche un pezzo da novanta come Giancarlo Giorgetti. L’obiettivo, adesso, è imporre al commissario Iezzi il rispetto dello statuto, dicono gli organizzatori del comitato, anche attraverso eventuali azioni legali, fino all’ipotesi di una class action, se necessario, per arrivare alla celebrazione del congresso.