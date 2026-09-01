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Bergamo, moto contro un camion: morto un bambino, grave il padre

Trasportato in ospedale, il piccolo è deceduto a causa delle ferite riportate

Incidente, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
Incidente, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
01 settembre 2026 | 13.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È morto oggi, martedì 1 settembre, in ospedale il bambino di 10 anni, rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto ieri sera a Bergamo. Il piccolo viaggiava insieme al padre a bordo di una moto che si è scontrata con un mezzo pesante.

Le condizioni del bambino erano apparse subito molto gravi. Trasportato in ospedale, è deceduto a causa delle ferite riportate. Anche il padre è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e chiarire le cause dell’impatto tra la moto e il mezzo pesante.

Riproduzione riservata
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