È morto oggi, martedì 1 settembre, in ospedale il bambino di 10 anni, rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto ieri sera a Bergamo. Il piccolo viaggiava insieme al padre a bordo di una moto che si è scontrata con un mezzo pesante.

Le condizioni del bambino erano apparse subito molto gravi. Trasportato in ospedale, è deceduto a causa delle ferite riportate. Anche il padre è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e chiarire le cause dell’impatto tra la moto e il mezzo pesante.