Secondo il cardiologo Massimo Volpe, professore emerito di Cardiologia dell'università di Roma La Sapienza e presidente della Siprec (Società italiana di prevenzione cardiovascolare): "Dopo un lungo periodo di inattività legato alle vacanze, la ripresa dell'attività fisica deve avvenire con gradualità. Il suggerimento è quello di prepararsi adeguatamente attraverso un allenamento progressivo, aumentando poco alla volta l'intensità". "I rischi principali – spiega all'Adnkronos il cardiologo a margine del Congresso europeo di cardiologia Esc 2026 in corso a Monaco di Baviera - sono legati soprattutto alla decisione di intraprendere un'attività fisica impegnativa senza un'adeguata preparazione e senza aver effettuato un controllo medico. Questo può comportare rischi anche molto seri".