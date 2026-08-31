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Schengen, Italia prolunga stop con Spagna per altri 15 giorni

Le valutazioni alla base del provvedimento sono state comunicate dal ministro dell’Interno Piantedosi, al suo omologo spagnolo nel corso di un "costruttivo confronto telefonico"

Ceuta - (Afp)
Ceuta - (Afp)
31 agosto 2026 | 11.49
Giorgia Sodaro
LETTURA: 2 minuti

L'Italia proroga di 15 giorni i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna. Il Viminale fa sapere che è in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Ue il prolungamento. La decisione è stata assunta, in linea con "l’analisi effettuata dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione del permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base della loro reintroduzione lo scorso 1 agosto, ma al contempo anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna, insieme all’Unione europea, affinché in quell’area la situazione possa avviarsi a una prossima normalizzazione". Le valutazioni alla base del provvedimento di proroga sono state comunicate dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al suo omologo spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, nel corso di un "costruttivo confronto telefonico".

I media spagnoli avevano parlato del fatto che che l'Italia fosse orientata a prorogare la sospensione dell'accordo di Schengen introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta. Piantedosi nei giorni scorsi ha spiegato che la situazione nell’exclave spagnola è ancora critica, con 5-10mila migranti presenti - dopo l'arrivo di almeno 60mila persone a fine luglio - e forti tensioni con i residenti, e che la decisione definitiva verrà presa oggi. "La situazione è tutt'altro che migliorata a Ceuta. Faremo una valutazione serena e sulla decisione definitiva ragioneremo il giorno stesso della chiusura, che sarà il 31 agosto", le parole del responsabile del Viminale intervistato dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci all'evento 'La Piazza' di Affari Italiani a Ceglie Messapica il 28 agosto.

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