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Incendi in Sardegna, notte di fuoco ad Arzana: dall'alba in volo due Canadair - Video

Soccorsi e operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte ad Arzana ed Elini, i due paesi della Provincia Ogliastra. Evacuate precauzionalmente un centinaio di persone

29 agosto 2026 | 09.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Soccorsi e operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte ad Arzana ed Elini, i due paesi della Provincia Ogliastra, in Sardegna, colpiti duramente da un vasto incendio appiccato ieri intorno alle 14 in località Siccaderba, nei pressi della Statale 389 Nuoro-Lanusei, che sta mettendo a dura prova la macchina anincendio regionale.

Le fiamme, sospinte dal vento di maestrale hanno raggiunto il compendio forestale di particolare pregio naturalistico di Monte Idolo e una pineta adiacente alla Statale 389 raggiungendo poi le periferie di Arzana ed Elini. Una densa colonna di fumo era visibile a diversi chilometri di distanza. Secondo le prime stime del sindaco di Arzana, Angelo Ivano Stochino, che ha definito la situazione "drammatica", per ora sono andati in fumo oltre 120 ettari di bosco.

Ieri sera sono state evacuate precauzionalmente un centinaio di persone dalle case alla periferia dei due paesi e della comunità 'Ahora', dove sono ospitate diverse persone, un centro ippico, un centro edile, deposito legname e bombole Gpl. Per tutta la notte i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro hanno operato con diverse squadre rinforzate dai distaccamenti di Lanusei, Tortolì, Villagrande, per un totale di circa 40 uomini e una quindicina di mezzi. Anche le operazioni del Corpo Forestale della Regione Sardegna, che coordina sul campo le forze aeree e terrestri, sospese durante la notte, sono riprese all'alba. Alle prime luci del giorno si sono nuovamente levati in volo da Olbia due Canadair, il Can 8 e il Can 31 della flotta nazionale dei Vigili del fuoco, e l'elicottero leggero della flotta regionale proveniente dalla base di San Cosimo (Lanusei). Sul posto stanno operando anche Carabinieri e la Polizia di Stato, la Polizia Locale, la Protezione civile e volontari. La situazione è in continua evoluzione.

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incendi sardegna incendio arzana sardegna
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