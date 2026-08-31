La svolta nelle indagini ha portato la perizia forense a indicare una diversa causa della morte
Il cittadino italiano di 60 anni, arrestato sulla costa di Huelva, in Spagna, dopo la morte della sua compagna, una donna tedesca di 47 anni, è stato rilasciato in seguito a una svolta nelle indagini, che ha portato la perizia forense a indicare un possibile suicidio come causa del decesso.
Lo riferiscono i media spagnoli, citando la Polizia Giudiziaria della Guardia Civil, che aveva lavorato su questa ipotesi fin dall'inizio: le conclusioni della perizia forense avrebbero confermato questa linea d'indagine, escludendo la possibilità di un omicidio. Il caso è stato provvisoriamente archiviato.
L'episodio risale allo scorso 28 agosto: come aveva riferito El Pais, il corpo della donna era stato rinvenuto intorno alle 9 di mattina nella zona della spiaggia di Punta del Caimán, dopo che una telefonata al numero di emergenza aveva segnalato la presenza di un soggetto femminile a terra. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.