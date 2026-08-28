Scajola: "Mondiale 12 metri a Imperia passaggio di testimone all'America's Cup a Napoli"

Parla il sindaco di Imperia Claudio Scajola in occasione della cerimonia di apertura del Mondiale 12 metri classe internazionale ad Imperia coincisa con l'apertura del villaggio per il 40esimo anniversario de 'Le Vele d'Epoca-Imperia Sailing Week 2026'. Un traguardo storico che il Comune di Imperia e Assonautica Imperia, insieme con gli Yacht Club di Imperia e Sanremo, celebrano regalandosi e regalando al pubblico un'edizione da record, più lunga e ricca che mai, in programma dal 28 agosto al 6 settembre a Calata Anselmi.