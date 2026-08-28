Sigfrido Ranucci via da Report. Il giornalista, annuncia la Rai, non è più il conduttore del programma di Rai3. Al suo posto, la coppia formata da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci, la Rai ha proposto 3 diverse soluzioni per la ricollocazione, a quanto apprende l'Adnkronos: il ritorno a RaiNews, l'approdo al Tg3 o un ruolo da corrispondente dall'estero. Ranucci finora è stato anche vicedirettore 'ad personam' degli Approfondimenti Rai.

Il giornalista, mentre la Rai rendeva nota la decisione, ha pubblicato un post su Facebook: "A chi mi chiede come faccio a resistere ai 2800 articoli di fango, alle prediche dei ciarlatani e cortigiani, a chi tradisce e specula, alle voci di rimozione dalla conduzione da Report, rispondo che la forza la trovo nella mia storia, nell'educazione dei miei genitori e come padre", ha scritto'. "Una forza - ha aggiunto il giornalista, postando il filmato delle sue auto distrutte dopo l'attentato davanti alla villa di Campo Ascolano- che rinnovo nell'incontro con la gente e nel rivedere queste immagini che tutti hanno dimenticato".

“La decisione della Rai condanna la vittima di un attentato, Report e l’indipendenza dell’informazione pubblica. Sigfrido Ranucci, per adesso, non condurrà Report ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà del giornalismo d’inchiesta, in ogni sede", ha affermato in una nota l'avvocato di Ranucci, Roberto De Vita.

E' arrivata in un comunicato, intanto, la reazione degli inviati della redazione di Report. "La decisione assunta dalla Rai è per noi completamente irricevibile. È inaccettabile per il metodo, dal momento che l’azienda ha rifiutato qualsiasi interlocuzione con la squadra in queste settimane facendoci apprendere la scelta dalle agenzie, e nel merito, dal momento che le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report", hanno affermato. "Dal momento che l’intenzione dell’azienda sembra quella di voler distruggere la storia e l’integrità della trasmissione, su un evidente mandato politico, annunciamo che, nel caso in cui la Rai non intenda tornare sui propri passi, abbandoneremo in blocco il programma".