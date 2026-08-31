circle x black
Cerca nel sito
 

Alluvione lampo travolge il Grand Canyon: 1 morto e 15 escursionisti dispersi

Secondo il National Park Service, il "significativo evento di inondazione improvvisa" è iniziato dopo una serie di temporali

Inonandazione al Grand Canyon - (X: Grand Canyon NPS)
Inonandazione al Grand Canyon - (X: Grand Canyon NPS)
31 agosto 2026 | 08.04
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Una persona è morta e altre 15 risultano disperse - probabilmente si tratta di escursionisti - dopo che un'alluvione lampo ha devastato il parco nazionale del Grand Canyon, in Arizona (Stati Uniti), spazzando via ponti pedonali e costringendo all'evacuazione decine di campeggiatori, secondo quanto riferito dalle autorità del parco alla Cnn.

L'alluvione ha anche danneggiato un acquedotto che rifornisce i turisti del parco, lasciandolo con risorse idriche limitate. Ieri almeno 62 persone sono state evacuate, ma non sono stati segnalati feriti.

Il National Park Service ha invitato chiunque abbia notizie di escursionisti o viaggiatori nel Bright Angel Canyon e nell'area di Phantom Ranch sabato pomeriggio, momento in cui si sono verificate le piene, a fornire informazioni alle autorità del parco.

Secondo un comunicato stampa del National Park Service, il "significativo evento di inondazione improvvisa" è iniziato dopo che una serie di temporali si sono abbattuti proprio su Bright Angel Canyon e sull'area di Phantom Ranch sabato pomeriggio. Le persone potenzialmente disperse "si trovavano lungo un itinerario di trekking nell'entroterra del Grand Canyon o stavano facendo un'escursione nella zona di North Kaibab/Phantom Ranch", ha dichiarato domenica al New York Times la portavoce Joelle Baird.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
grand canyon alluvione grand canyon dispersi grand canyon
Vedi anche
Ranucci, La Russa: "Mai chiesta la sostituzione del giornalista, semmai andava abolita la metodologia Report" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, si avvicina la scadenza per i negozianti
News to go
Ucraina, Ue prepara nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia
News to go
Stipendio più basso in busta dopo le ferie, cosa dice la Cassazione
Tetti distrutti e danni alla torre simbolo della città, Cremona devastata dal maltempo - Video
News to go
Concessioni balneari, governo prepara nuove regole
Incendi in Sardegna, notte di fuoco ad Arzana: dall'alba in volo due Canadair - Video
Scajola: "Mondiale 12 metri a Imperia passaggio di testimone all'America's Cup a Napoli"
L'auto del comico Cosmin devastata dalla grandine nel bresciano, il video ironico
Mercati positivi dopo intervento di Warsh, dollaro debole e oro in calo
Vibo Valentia, appicca il fuoco in un bosco ma viene ripreso da un drone - Video
America's Cup, Napoli scalda i motori verso la regata di settembre - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza