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"L'ho picchiata, forse è morta": 16enne uccide la mamma a Roma e poi chiama i soccorsi

E' accaduto in un appartamento in zona Alessandrino. Quando gli agenti sono giunti sul posto il ragazzino aveva ancora addosso una t-shirt sporca di sangue

Auto polizia e ambulanza - (Ipa)
Auto polizia e ambulanza - (Ipa)
31 agosto 2026 | 10.00
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

Avrebbe picchiato la madre, causandone la morte, e poi avrebbe chiamato il 112. E' successo domenica pomeriggio alla periferia est di Roma in un appartamento in zona Alessandrino.

La notizia è stata anticipata dal quotidiano Il Messaggero. Quando gli agenti sono giunti sul posto il ragazzino aveva ancora addosso una t-shirt sporca di sangue. Era seduto all'ingresso del palazzo.

La donna, 50enne, invece, era riversa a terra nell'abitazione dei due. Immediatamente soccorsa è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore per le gravi ferite riportate. Secondo quanto riportato dal Messaggero' il 16enne si trova adesso ricoverato nel reparto di Psichiatria del Policlinico Umberto I.

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