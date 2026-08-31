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Malore in Perù per Chiara Ferragni: "Il corpo non mi rispondeva e non respiravo bene" - Video

31 agosto 2026 | 13.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Durante il viaggio in Perù insieme al fidanzato José Hernandez, l'imprenditrice digitale ha accusato un malore per l'altitudine durante l'ultima notte a Cuzco. In alcune storie Instagram Chiara Ferragni ha descritto i sintomi provati dopo aver visitato le cosiddette "montagne arcobaleno" di Vinicunca, a oltre cinquemila metri di altitudine. Ferragni è rientrata in albergo per ricevere assistenza: "Tutti gli hotel sono attrezzati con la bombola di ossigeno, ho fatto quella per 10-15 minuti, ora sto bene".

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