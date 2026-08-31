Il 31 agosto 2023 il musicista 24enne Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, veniva ucciso in piazza Municipio a Napoli durante una lite nella quale era intervenuto per difendere i suoi amici. Oggi, in occasione della commemorazione, sua madre Daniela Di Maggio ha ricordato la vicinanza mostrata dal ministro Piantedosi e ha proposto di intitolare al figlio piazzale Tecchio, che si trova davanti allo stadio Maradona a Fuorigrotta. "Abbiamo ancora strade e piazze dedicate a gente che ha scritto le leggi razziali, a gente che ha vissuto il ventennio fascista. Invece di chiamarlo piazzale Tecchio, chiamiamolo piazzale Giovanbattista Cutolo. Partiamo anche da qui".