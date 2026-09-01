A due giorni dall’apertura dei lavori del Forum Ambrosetti che si terrà dal 4 al 6 settembre a Cernobbio, Valerio De Molli, Managing Partner e ceo di TEHA Group parteciperà il 2 settembre alle 10.30 ad Adn Finance in streaming sul sito di Adnkronos.

Le novità dell’edizione 2026 “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, saranno anticipati nel corso della nuova puntata condotta dalla vicedirettrice Jole Saggese dagli studi di Milano

Un’edizione che si apre in uno scenario internazionale segnato da guerre, nuovi equilibri geopolitici, competizione tecnologica e dalla necessità per l’Europa di trovare una propria strada tra autonomia strategica, sicurezza e rilancio della crescita. Spazio anche all’Agenda per l’Italia, dall’energia alle infrastrutture, dai giovani alla ricerca fino a economia e finanza.

I protagonisti e i temi dell’appuntamento che da oltre mezzo secolo riunisce esponenti delle istituzioni, dell’economia e della finanza per fare il punto sulle trasformazioni in corso e le loro conseguenze su imprese e Paesi saranno raccontati nel corso della puntata.