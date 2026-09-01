"C'è un grandissimo problema di incostituzionalità. Io penso che la legge elettorale sia incostituzionale. La Costituzione dice che il quorum al Senato è regionale e alla Camera è nazionale e va rispettato. Per non rispettarlo bisogna cambiare la Costituzione, loro la cambiano con una legge ordinaria. Lo abbiamo detto più volte ma no ci hanno ascoltato". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a margine della presentazione degli emendamenti dell'opposizione alla legge elettorale.