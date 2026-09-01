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Iran, Teheran accusa Usa: “Rinnegato accordo di giugno, ma se rispettano impegni faremo lo stesso"

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian accusa Washington di non aver rispettato il Memorandum d’intesa di Islamabad ma apre alla via diplomatica, al momento in stallo

Iran, Teheran accusa Usa: “Rinnegato accordo di giugno, ma se rispettano impegni faremo lo stesso
01 settembre 2026 | 13.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian accusa gli Stati Uniti di aver rinnegato l’accordo raggiunto con Teheran a giugno, ma si dice pronto a rispettare gli impegni assunti dall’Iran qualora Washington faccia altrettanto. L’apertura arriva dal vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco), in corso nella capitale kirghisa Bishkek.

"Se l’America tornerà a rispettare i propri obblighi previsti nel suddetto memorandum d’intesa, la Repubblica Islamica dell’Iran lo farà immediatamente", ha dichiarato Pezeshkian durante il vertice, secondo quanto riferito dall’agenzia iraniana Irna.

Il presidente iraniano ha ricordato che circa tre mesi di negoziati, mediati da Pakistan e Qatar, avevano portato a un accordo provvisorio, noto come accordo di Islamabad. Secondo Pezeshkian, tuttavia, gli Stati Uniti avrebbero abbandonato i propri impegni poco dopo la firma. "L’impegno dell’America nei confronti del documento è durato meno di due settimane. Sono quindi iniziate le richieste eccessive di quel Paese e il mancato rispetto dei suoi impegni, che continua tuttora", ha sottolineato il presidente iraniano, sempre secondo Irna.

Pezeshkian ha quindi sostenuto che l’Iran ha reagito in maniera proporzionata a quelle che considera violazioni statunitensi del memorandum d’intesa di giugno. Ed ora gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra e raggiungere un’intesa definitiva restano in una fase di stallo.

Il mese scorso è scaduto il termine di 60 giorni previsto dall’accordo preliminare di giugno per arrivare a un’intesa di pace definitiva, che avrebbe dovuto affrontare anche la questione del programma nucleare iraniano.

Una nuova iniziativa diplomatica è stata avviata la scorsa settimana dalle potenze della Regione. Le delegazioni dei Paesi mediatori — Pakistan, Qatar e Oman — si sono recate a Teheran per rilanciare i colloqui. Restano però aperte questioni cruciali, tra cui quella relativa alla rotta marittima attraverso lo Stretto di Hormuz.

"L'assenza di garanzie efficaci per il rispetto degli accordi e un ritorno a una politica di pressioni e minacce potrebbero far deragliare il percorso della diplomazia", ha affermato Pezeshkian nel suo discorso al vertice della Sco in Kirghizistan, denunciando le ripetute violazioni da parte degli Stati Uniti degli impegni previsti dal Memorandum d’intesa di Islamabad.

Petroliera colpita da 3 proiettili mentre usciva dallo Stretto di Hormuz

Una petroliera ha riferito di essere stata colpita da tre proiettili mentre navigava fuori dallo Stretto di Hormuz, 17 miglia nautiche a est di Khasab, in Oman. Lo ha reso noto l'agenzia britannica per le operazioni commerciali marittime (Ukmto), aggiungendo che non sono stati segnalati feriti né impatti ambientali.

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