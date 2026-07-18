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Iran: "Due petroliere esplose in zona minata di Hormuz". Usa smentiscono - Diretta

Tutte le news e gli aggiornamenti in diretta sul conflitto

Navi nello Stretto di Hormuz - Afp
Navi nello Stretto di Hormuz - Afp
18 luglio 2026 | 06.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Resta altissima anche oggi, sabato 18 luglio, la tensione in Medio Oriente dopo la settima nottata consecutiva di raid Usa sull'Iran. Secondo media della Repubblica islamica, i nuovi attacchi hanno causato la morte di tre persone e il ferimento di altre otto. Intanto l'esercito degli Stati Uniti smentisce la notizia diffusa dai Pasdaran, secondo i quali due petroliere avrebbero preso fuoco mentre tentavano di attraversare una zona minata a sud dello Stretto di Hormuz.

Se le forze statunitensi, spiega il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), nella nuova ondata di raid hanno colpito "siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali" iraniani, da parte sua Teheran ha detto di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Giordania.

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