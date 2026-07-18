Resta altissima anche oggi, sabato 18 luglio, la tensione in Medio Oriente dopo la settima nottata consecutiva di raid Usa sull'Iran . Secondo media della Repubblica islamica, i nuovi attacchi hanno causato la morte di tre persone e il ferimento di altre otto. Intanto l'esercito degli Stati Uniti smentisce la notizia diffusa dai Pasdaran, secondo i quali due petroliere avrebbero preso fuoco mentre tentavano di attraversare una zona minata a sud dello Stretto di Hormuz.

Se le forze statunitensi, spiega il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), nella nuova ondata di raid hanno colpito "siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali" iraniani, da parte sua Teheran ha detto di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Giordania.