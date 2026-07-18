Tragedia a Truccazzano, nel Milanese, dove un uomo è morto tentando di salvare il nipotino di 4 anni che si era tuffato nell’Adda. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche.

A riferire l’accaduto sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti con il nucleo sommozzatori e un’autopompa del distaccamento di Gorgonzola. Sul posto anche 118 e carabinieri. Da quanto ricostruito la vittima, di origine indiana, stava facendo un bagno insieme al fratello a Golfo Rivolta. Il bimbo si sarebbe tuffato per raggiungere il padre e lo zio in acqua, ma si sarebbe immediatamente sentito male. A quel punto l’uomo avrebbe tentato di soccorrerlo, affogando a sua volta. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il nipotino, invece, è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo.