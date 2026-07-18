Dopo oltre sei mesi il 16enne Leonardo Bove, tra i feriti più gravi dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, torna a casa, dopo essere stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano. In un video diffuso sui social, Guido Bertolaso ha mostrato il momento in cui il ragazzo scende dall'auto, accolto da un'atmosfera di festa, tra urla di gioia e coriandoli. "Oggi finalmente - scrive l'assessore al Welfare - Leonardo è tornato a casa, siamo tutti felici per lui, orgogliosi di lui e soddisfatti del lavoro del nostro personale sanitario".