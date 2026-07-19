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Bologna, 43enne ammanettato muore durante intervento polizia

L'uomo stava dando in escandescenze e avrebbe iniziato a colpire la volante intervenuta. Gli agenti avrebbero quindi spruzzato spray urticante e messo in sicurezza il 43enne con le fascette ai polsi. Poco dopo ha accusato un malore ed è morto

Polizia - (Fotogramma/Ipa)
Polizia - (Fotogramma/Ipa)
19 luglio 2026 | 17.32
Daniele Dell'Aglio
LETTURA: 1 minuti

Un 43enne di origine marocchina è morto oggi al Pilastro a Bologna durante un controllo di polizia. L’uomo, come riferito da alcune persone che hanno chiamato il numero di emergenza, stava dando in escandescenze. Sul posto sono arrivati la polizia e il 118 e il 43enne avrebbe iniziato a colpire la volante intervenuta. Gli agenti avrebbero quindi spruzzato spray urticante e messo in sicurezza l'uomo con le fascette ai polsi, il 43enne però poco dopo ha accusato un malore ed è morto. Presenti sul posto il pm, la Squadra mobile e il medico legale.

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Bologna Bologna uomo muore Bologna polizia Bologna Pilastro Bologna uomo ammanettato
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