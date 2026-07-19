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Choc a Eboli, trovato cadavere carbonizzato di un giornalista sportivo

Luigi Esposito aveva 53 anni. A quanto si apprende, l'uomo era anche un dirigente di Arpa Campania. Il cadavere rinvenuto in un terreno agricolo. Dai primi accertamenti investigativi la pista principale porta a un omicidio

Luca Esposito
Luca Esposito
19 luglio 2026 | 13.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un cadavere carbonizzato è stato trovato questa mattina in un terreno agricolo nel comune di Eboli (Salerno). Il cadavere è di Luca Esposito (all'anagrafe Luigi), 53 anni, giornalista sportivo originario di Nocera inferiore. A quanto si apprende, l'uomo era anche un dirigente di Arpa Campania. Dai primi accertamenti investigativi la pista principale porta a un omicidio. Sono in corso le indagini.

Il cadavere è stato rinvenuto in un terreno in prossimità della Strada Statale 7 bis e di via Contrada Bivio Cioffi. Sul posto sono intervenuti dapprima i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l'incendio e hanno trovato il cadavere. Successivamente, prima dell'alba, sono sopraggiunti i carabinieri del Norm della compagnia di Eboli, personale della Sezione investigazioni scientifiche (Sis) dei carabinieri di Salerno, il medico legale e il sostituto procuratore di turno presso la procura guidata dal procuratore Raffaele Cantone.

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