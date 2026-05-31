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MotoGp, oggi Gp Italia - Diretta

Il Mondiale torna in pista

Marco Bezzecchi - Afp
Marco Bezzecchi - Afp
31 maggio 2026 | 12.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La MotoGp torna in pista al Mugello. Oggi, domenica 31 maggio, il motomondiale riparte dal Gran Premio d'Italia - in diretta tv e streaming - dopo la gara Sprint che ha visto la vittoria dell'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. I piloti tornano quindi a correre dopo il Gp di Catalogna, terminato con il trionfo della VR46 di Fabio Di Giannatonio, con la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia a completare il podio. Sempre leader del Mondiale Marco Bezzecchi, inseguito dal compagno in Aprilia Jorge Martin.

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Prossimo appuntamento del Mondiale, domenica prossima in Ungheria.

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