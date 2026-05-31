Le giovani sono state soccorse e portate in ospedale. I due ragazzi alla guida sono stati arrestati

Due ragazze state investite da un’auto in fuga dalla polizia a Ostia, sud della Capitale. Le giovani sono state soccorse e portate in ospedale. Il video esclusivo dell'Adnkronos mostra i momenti di terrore in una via del quartiere. Questa mattina, una violante della polizia impegnata nei controlli per il Giro d’Italia - che passa per Ostia nell'ultima tappa - ha intimato l’alt a un’auto con alla guida due ragazzi. La vettura però non si è fermata ed è iniziato un inseguimento. Il veicolo è stato bloccato nei pressi di via Capo Sperone dopo aver provocato un incidente con un’auto della polizia. I due ragazzi alla guida sono stati arrestati: nella loro auto sarebbero stati trovati arnesi da scasso.