I due giovani stavano camminando a bordo strada, dopo essere usciti da un locale. Il conducente, scappato dopo l'impatto, si è presentato dopo ore dai carabinieri ed è risultato positivo all'alcol test

Drammatico incidente nella notte a Guidonia Montecelio vicino Roma. Un'auto pirata ha investito due studenti di 23 anni lungo la Sp27/b in via Pantano. Uno dei ragazzi è morto nonostante i tentativi di rianimazione del 118, mentre l'amico è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Il conducente, un 26enne, che era scappato dopo l'impatto, si è costituito questo pomeriggio. Il giovane, incensurato, riferiscono i carabinieri, è risultato positivo all'alcol test ed è gravemente indiziato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'auto, una Renault Clio con segni compatibili con la dinamica dell'incidente, intestata al padre del giovane, è stata sequestrata. Si attende l'esito degli esami tossicologici.

Anche un minore successivamente si è presentato alla tenenza dei carabinieri di Guidonia affermando di essere presente, a bordo dell'auto, al momento dell'incidente ed è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso.

La dinamica dei fatti

Da una prima ricostruzione l'auto ha investito due ragazzi, che camminavano a bordo strada, dopo esser usciti da un locale della zona. Il conducente è scappato senza soccorrere i due giovani, ore dopo si è costituito ai carabinieri.