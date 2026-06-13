A quanto apprende l'Adnkronos da ambienti vicini alla scuola, l'episodio va ridimensionato rispetto a quanto messo in luce finora da notizie di stampa
Era una pistola giocattolo contraddistinta dal tipico tappo rosso quella usata da uno studente contro un docente in una classe dell'istituto superiore 'Galilei' di Mirandola in provincia di Modena. A quanto apprende l'Adnkronos da ambienti vicini alla scuola, l'episodio va ridimensionato rispetto a quanto messo in luce finora da notizie di stampa.
E' emerso infatti che la pistola giocattolo era stata portata da un compagno di classe e che la minaccia al professore sarebbe stata rivolta in tono scherzoso dallo studente per farsi restituire le sigarette.
A quanto si apprende, il docente ha preso la pistola giocattolo e l’ha portata al dirigente. Inoltre è stato avviato un iter che ha portato alla bocciatura dello studente, che aveva già avuto due precedenti sospensioni disciplinari, per le troppe assenze durante l’anno.