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Modena, studente punta pistola giocattolo contro il prof: "Era uno scherzo per farsi ridare le sigarette"

A quanto apprende l'Adnkronos da ambienti vicini alla scuola, l'episodio va ridimensionato rispetto a quanto messo in luce finora da notizie di stampa

Classe - Fotogramma
Classe - Fotogramma
13 giugno 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Era una pistola giocattolo contraddistinta dal tipico tappo rosso quella usata da uno studente contro un docente in una classe dell'istituto superiore 'Galilei' di Mirandola in provincia di Modena. A quanto apprende l'Adnkronos da ambienti vicini alla scuola, l'episodio va ridimensionato rispetto a quanto messo in luce finora da notizie di stampa.

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E' emerso infatti che la pistola giocattolo era stata portata da un compagno di classe e che la minaccia al professore sarebbe stata rivolta in tono scherzoso dallo studente per farsi restituire le sigarette.

A quanto si apprende, il docente ha preso la pistola giocattolo e l’ha portata al dirigente. Inoltre è stato avviato un iter che ha portato alla bocciatura dello studente, che aveva già avuto due precedenti sospensioni disciplinari, per le troppe assenze durante l’anno.

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studente pistola mirandola studente pistola modena pistola in classe modena
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