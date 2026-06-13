Era una pistola giocattolo contraddistinta dal tipico tappo rosso quella usata da uno studente contro un docente in una classe dell'istituto superiore 'Galilei' di Mirandola in provincia di Modena. A quanto apprende l'Adnkronos da ambienti vicini alla scuola, l'episodio va ridimensionato rispetto a quanto messo in luce finora da notizie di stampa.

E' emerso infatti che la pistola giocattolo era stata portata da un compagno di classe e che la minaccia al professore sarebbe stata rivolta in tono scherzoso dallo studente per farsi restituire le sigarette.

A quanto si apprende, il docente ha preso la pistola giocattolo e l’ha portata al dirigente. Inoltre è stato avviato un iter che ha portato alla bocciatura dello studente, che aveva già avuto due precedenti sospensioni disciplinari, per le troppe assenze durante l’anno.