Jannik Sinner sfida Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid - in diretta tv e streaming - oggi, domenica 3 maggio 2026. L'azzurro, numero 1 del mondo, va a caccia del quarto titolo consecutivo 2026 (dopo Indian Wells, Miami e Montecarlo) e di un record: con un successo in Spagna, metterebbe in bacheca il quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita nel circuito.