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Atp Madrid, la finale: oggi Sinner-Zverev - Diretta

Il tennista azzurro sfida il tedesco nell'ultimo atto del Masters 1000 spagnolo

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
03 maggio 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner sfida Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid - in diretta tv e streaming - oggi, domenica 3 maggio 2026. L'azzurro, numero 1 del mondo, va a caccia del quarto titolo consecutivo 2026 (dopo Indian Wells, Miami e Montecarlo) e di un record: con un successo in Spagna, metterebbe in bacheca il quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita nel circuito.

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Sinner è poi atteso dagli Internazionali d'Italia, a cui arriva da finalista e al via martedì 4 maggio.

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