Donald Trump continua a non escludere la possibilità di riprendere le operazioni militari contro l'Iran secondo le ultime notizie di oggi, domenica 3 maggio. "Se si comporteranno male, se faranno qualcosa di sbagliato… vedremo. Ma è una possibilità che potrebbe certamente verificarsi", ha detto il presidente americano rispondendo alle domande dei giornalisti in Florida.

Quanto alla proposta in 14 punti avanzata da Teheran per mettere fine al conflitto, "fatico a immaginare che sia accettabile, perché non hanno ancora pagato un prezzo abbastanza alto per quello che hanno fatto all’umanità e al mondo negli ultimi 47 anni", ha affermato ancora il tycoon.