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Iran, Trump: "Ripresa attacchi? Una possibilità". Proposta Teheran in 14 punti - Diretta

Il presidente Usa: "Valuterò nuova proposta Teheran, fatico a immaginare sarà accettabile". Cosa prevede il piano iraniano per mettere fine al conflitto

Cartellone a Teheran su Donald Trump e la chiusura di Hormuz - (Afp)
Cartellone a Teheran su Donald Trump e la chiusura di Hormuz - (Afp)
03 maggio 2026 | 08.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump continua a non escludere la possibilità di riprendere le operazioni militari contro l'Iran secondo le ultime notizie di oggi, domenica 3 maggio. "Se si comporteranno male, se faranno qualcosa di sbagliato… vedremo. Ma è una possibilità che potrebbe certamente verificarsi", ha detto il presidente americano rispondendo alle domande dei giornalisti in Florida.

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Quanto alla proposta in 14 punti avanzata da Teheran per mettere fine al conflitto, "fatico a immaginare che sia accettabile, perché non hanno ancora pagato un prezzo abbastanza alto per quello che hanno fatto all’umanità e al mondo negli ultimi 47 anni", ha affermato ancora il tycoon.

Tutte le notizie di oggi in diretta.

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