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Flottilla, Tel Aviv: "Circa 175 attivisti ora a bordo di imbarcazioni israeliane diretti in Israele, si divertono" - Video

30 aprile 2026 | 17.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Circa 175 attivisti di oltre 20 imbarcazioni della 'flotilla dei preservativi'", che erano diretti verso la Striscia di Gaza, "sono ora diretti pacificamente in Israele". E' quanto si legge in un post su X del ministero degli Esteri israeliano, con un filmato che - affermano - mostra "gli attivisti mentre si divertono a bordo di imbarcazioni israeliane".

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Nelle scorse ore lo stesso ministero degli Esteri israeliano, sempre in un post su X, aveva pubblicato un video che, secondo Tel Aviv, è stato effettuato a bordo di una barca della flotilla. Secondo il ministero, "l''assistenza medica' trovata" sarebbe costituita secondo Israele da "preservativi e droga".

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