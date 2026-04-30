"Circa 175 attivisti di oltre 20 imbarcazioni della 'flotilla dei preservativi'", che erano diretti verso la Striscia di Gaza, "sono ora diretti pacificamente in Israele". E' quanto si legge in un post su X del ministero degli Esteri israeliano, con un filmato che - affermano - mostra "gli attivisti mentre si divertono a bordo di imbarcazioni israeliane".

Nelle scorse ore lo stesso ministero degli Esteri israeliano, sempre in un post su X, aveva pubblicato un video che, secondo Tel Aviv, è stato effettuato a bordo di una barca della flotilla. Secondo il ministero, "l''assistenza medica' trovata" sarebbe costituita secondo Israele da "preservativi e droga".