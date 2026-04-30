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Alfredo Cospito, rinnovato il 41bis per l'anarchico

La decisione del ministero della Giustizia è stata notificata al difensore a pochi giorni dalla scadenza del provvedimento. Difesa presenterà reclamo a Tribunale Sorveglianza

Manifestazione per Alfredo Cospito
Manifestazione per Alfredo Cospito
30 aprile 2026 | 15.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato rinnovato, a quanto apprende l'Adnkronos, il regime speciale di detenzione del 41bis per l'anarchico Alfredo Cospito. La decisione del ministero della Giustizia è stata notificata al difensore a pochi giorni dalla scadenza del provvedimento. Cospito, che si trova detenuto nel carcere di Sassari, è al 41bis dal 2022.

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La difesa dell'anarchico è pronta a presentare reclamo al tribunale di Sorveglianza di Roma. L’avvocato Flavio Rossi Albertini nei prossimi giorni andrà a visitare il suo assistito.

Per anni militante tra le file della Fai, Federazione anarchica informale, Cospito è stato prima nel carcere di Bancali a Sassari, poi in quello di Opera a Milano per poi tornare nel giugno 2023 nell’istituto sardo. Detenuto da oltre 10 anni, da ottobre 2022 per sei mesi ha portato avanti uno sciopero della fame per protestare contro l’applicazione nei suoi confronti del 41bis.

L’espressione 41bis si riferisce a un regime detentivo speciale disciplinato, appunto, dall’art. 41 bis, co. 2, della legge sull’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 26 luglio 1975). Particolarmente duro, per questo è spesso anche indicato come 'carcere duro'. Il co. 2 dell’art. 41bis prevede che "il regime detentivo speciale comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle esigenze di ordine e di sicurezza e per impedire i collegamenti con le associazioni di appartenenza".

Riproduzione riservata
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41bis alfredo cospito alfredo cospito 41bis cronaca news
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