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Rubio atteso a Roma, una missione che punta al "disgelo"

L'agenda prevede un primo colloquio con il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin e, successivamente, incontri con il ministro degli Esteri Tajani e il ministro della Difesa Crosetto. Non è escluso anche un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Marco Rubio - (Afp)
Marco Rubio - (Afp)
03 maggio 2026 | 09.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma giovedì 7 e venerdì 8 maggio per una serie di incontri istituzionali tra Santa Sede ed esecutivo italiano, in una missione che punta al "disgelo" nelle relazioni bilaterali tra Stati Uniti, Vaticano e Italia. Lo rende il Corriere della Sera, secondo cui l’agenda prevede un primo colloquio con il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin e, successivamente, incontri con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Non è escluso anche un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

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La visita - la terza di Rubio in Italia - arriva in una fase di rapporti tesi tra Washington e Roma, aggravati da recenti dichiarazioni di Donald Trump, che lamenta un mancato contributo italiano all'operazione militare in Iran.

Riproduzione riservata
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disgelo relazioni bilaterali Stati Uniti Vaticano Italia
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